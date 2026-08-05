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A Madrasta

A Madrasta: o plano de Ricardo resulta e o futuro de Beatriz e Leo está em perigo

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 40min
A Madrasta: o plano de Ricardo resulta e o futuro de Beatriz e Leo está em perigo - TVI
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Em «A Madrasta», Beatriz (Catarina Nifo) ainda está confusa pelo Padre (Paulo Matos) e a Condessa (Sílvia Rizzo) terem mentido para ajudar Maria e não entende a influência que ela tem sobre todos e porque veio ali parar. Leo (Manel Marts) também não sabe e acha que Beatriz devia esquecer o assunto. Beatriz está feliz pelo pai a ter tratado bem e dá a mão a Leo. Ricardo (Diogo Fernandes) vê e fica furioso.

Ricardo cruza-se com Sandra e ela pergunta-lhe se voltou ao bairro, pois ouviu dizer que alugou um apartamento numa zona chique. Ricardo convida-a para conhecer o apartamento, mas agora precisa de um favor seu.

Beatriz diz que Leo a faz sentir muito bem e que com ele pode ser quem realmente é. Estão num clima de romance, quando Sandra entra e faz um escândalo por Leo estar ali com Beatriz e a ter traído outra vez. Leo fica tão aparvalhado que não diz nada. Beatriz fica chocada e vai embora.

Beatriz sai do café furiosa e encontra Ricardo. Ele pergunta-lhe se está tudo bem e ela diz que não, mas não quer falar disso. Sandra foge do café e Leo sai logo a seguir. Leo vê Beatriz a falar com Ricardo e percebe o que se passou ali.

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