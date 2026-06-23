A Madrasta: «O Xavier anda a meter o nariz onde não deve. Ele não pode continuar aqui»

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) agradece a Clarisse (Paula Neves) por ter dado os comprimidos a Xavier (Vítor d'Andrade) e pede-lhe para o ir mantendo informado. Filipe e Renato acham que Xavier não devia continuar na empresa, mas Pedro não é capaz de o afastar, pois ajudou-o a fundar a empresa. Filipe diz que Xavier anda a meter o nariz onde não deve e que não pode continuar na empresa.