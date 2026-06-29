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A Madrasta: Padre 'salva' Picasso e empresta-lhe dinheiro para as rendas em atraso

  • Há 2h e 7min
A Madrasta: Padre 'salva' Picasso e empresta-lhe dinheiro para as rendas em atraso - TVI
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Em «A Madrasta», Ju (Leonor Seixas) está a fechar a banca. Leo (Manel Marts) recebe uma mensagem de Beatriz a pedir para voltar às aulas de ioga. Picasso chega e Ju percebe que ele ainda não arranjou dinheiro para pagar as rendas em atraso. O Padre (Paulo Matos) aparece e diz que o Figueira lhe vai pagar o dinheiro que devia. Picasso não se lembra de nenhum Figueira. O Padre explica que lhe vai emprestar o dinheiro, mas vai ter de ajudar no centro.

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