A Madrasta: Pedro acredita na inocência de Diana

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) tenta ligar a Francisca (Matilde Reymão), mas ela não atende. Mais tarde, conta a Carminho (Teresa Tavares) que Francisca também lhe disse que o filho não era seu.
Pedro pergunta à mãe o que sabe sobre o assunto, mas Carminho explica que apenas ouviu Raquel (Inês Herédia) dizer isso. Pedro percebe que Carminho é contra o seu casamento com Diana (Inês Castel-Branco) e afirma acreditar que ela está inocente. Carminho fica sem compreender a mudança de opinião do filho.