A Madrasta: Pedro anuncia o fim do noivado e surpreende a família

Em «A Madrasta», durante o jantar, a família reúne-se para brindar ao regresso de João Maria (Rúben Simões). Pedro (Albano Jerónimo) aproveita o momento para revelar que terminou o noivado com Francisca (Matilde Reymão), deixando os filhos satisfeitos com a notícia. Carminho (Teresa Tavares) fica surpreendida e questiona Pedro. Entretanto, Felícia (Isabel Abreu) recebe a mensagem de Diana (Inês Castel-Branco) e fica tensa.