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A Madrasta

A Madrasta: Pedro é levado para o hospital em perigo 

  • Ontem às 23:03
A Madrasta: Pedro é levado para o hospital em perigo  - TVI
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Em «A Madrasta», todos ficam em choque com o que acabou de acontecer. Diana (Inês Castel-Branco) continua agarrada a Pedro (Albano Jerónimo), que está a sangrar, enquanto os presentes tentam perceber o que aconteceu. Os paramédicos chegam e levam Pedro. Felícia quer acompanhá-lo, mas Diana garante que será ela a ir. Entretanto, todos questionam de onde veio o tiro e quem queria matar Pedro. Diana acredita que o disparo era, na verdade, destinado a si.

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