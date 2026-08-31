A Madrasta: Pedro fica consumido pelo ciúme ao descobrir o passado de Diana

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) explica a Xavier (Vítor d’Andrade) os motivos que o levam a querer casar com Diana (Inês Castel-Branco). Xavier considera que a intenção de a proteger é apenas uma desculpa e questiona Pedro sobre os seus verdadeiros sentimentos por ela. Pedro admite não saber responder, uma vez que toda a situação é demasiado complicada.

Xavier garante que o vai ajudar e revela que andou atrás de Diana depois de esta e Pedro se terem casado. A revelação deixa Pedro cheio de ciúmes.