A Madrasta: Pedro foi alvejado, mas o alvo era Diana. Estes são os principais suspeitos do crime

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) está de saída para o hospital. Camila (Ana Lopes) acha que ela devia descansar e não vai resolver nada no hospital. Diana diz que é o mínimo que pode fazer por Pedro (Albano Jerónimo) e sai. Eduardo (Rúben Garcia) acha que Pedro não é o assassino, pois não teria protegido Diana daquela forma. Carminho (Teresa Tavares) diz que Felícia (Isabel Abreu) não estava na sala quando foi o tiro e levanta suspeitas sobre ela.

A Condessa (Sílvia Rizzo) comenta com Picasso (Pedro Teixeira) que Pedro está a lutar pela vida no hospital. Picasso não tem pena dele, pois o que ele fez a Diana não se faz a ninguém. Celina (Diana Palmerston) ouve parte da conversa e pensa logo na arma que viu no bolso do casaco de Simão (João Maneira). Fica aterrada.

Ricardo (Diogo Fernandes) vai ter com Francisca (Matilde Reymão) com o pretexto de lhe dar apoio pelo que aconteceu a Pedro, mas depois dá a entender que pode ter sido ela a disparar, pois viu-a a entrar à socapa no jardim. Francisca diz que não fez nada, mas Ricardo pede-lhe 5000 € para ficar calado. Francisca não tem e fica em pânico.