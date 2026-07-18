A Madrasta: Pedro já não quer casar com Francisca

Francisca (Matilde Reymão) vai ter com Pedro (Albano Jerónimo) e pergunta-lhe se ficou chateado por ter perdido o anel.

Pedro diz que não tem nada a ver com isso, mas já não pode casar.



Francisca fica furiosa depois de Pedro lhe ter dito que não podem casar já. Pedro diz que com o regresso de Diana (Inês Castel-Branco), tem de ter mais cuidado com os filhos, para não os perder. Francisca acha que Pedro devia contar a verdade aos filhos e Diana deixava de ser um problema. Pedro não pode fazer isso, pois iria contra o que ele fez toda a vida.