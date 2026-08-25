Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

A Madrasta: Pedro termina o casamento e Francisca faz uma ameaça arrepiante

  • TVI Novelas
  • Ontem às 23:04
A Madrasta: Pedro termina o casamento e Francisca faz uma ameaça arrepiante - TVI
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) fica em choque quando Pedro (Albano Jerónimo) lhe diz que não pode casar com ela, embora garanta que estará sempre presente para o filho e que nada lhe faltará. Francisca percebe que Pedro mudou de ideias por causa de Diana (Inês Castel-Branco) e confronta-o, perguntando se vai contar aos filhos que a mãe deles é uma assassina. Desesperada, Francisca abandona Pedro e garante-lhe que nunca mais verá nem ela, nem o bebé.

A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: Escândalo antes do casamento! João Maria tranca Francisca em casa e atira a chave pela janela

A Madrasta
Hoje

Vem aí «A Madrasta»: Cajó faz as pazes com Xavier, mas recusa a fortuna do irmão

A Madrasta
Hoje
01:42

A Madrasta: Tragédia à vista? Francisca sofre queda brutal depois de perder Pedro

A Madrasta
Ontem
01:48

A Madrasta: Xavier desconfia de todos e lança uma acusação devastadora sobre a morte de Artur

A Madrasta
Ontem
03:23

A Madrasta: Diana invade a casa e encontra o diário secreto de Patrícia

A Madrasta
Ontem
00:31

A Madrasta: Clarisse encontra Xavier desmaiado e fica em choque

A Madrasta
Ontem
Mais A Madrasta

Mais Vistos

«Não dá para doar?»: Jessica Athayde despede-se do cabelo comprido e surpreende com mudança radical

Ontem
1

O verão de Diogo Amaral e Jessica Athayde entre Bali e Algarve: Veja as imagens das férias em família

28 ago 2025
2

Vem aí «A Madrasta»: Eduardo desconfia de Pedro e prepara-se para ajudar Diana a desmascarar o assassino

A Madrasta
Ontem
3

Está irreconhecível! Esta criança tem hoje 47 anos e é um dos atores mais desejados da televisão portuguesa

A Madrasta
Ontem
4

«Não tentem distorcer aquilo que eu digo»: Vanessa Martins enfrenta onda de ódio e reage sem piedade

Ontem
5

Vem aí «Terra Forte»: Flor admite que nunca amou Sammy e faz declaração de amor a António

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Terra Forte: Declaração de amor e nova ameaça: Débora revela imagens que podem mudar tudo

Terra Forte
seg, 24 ago

Terra Forte: Vivi é levada inconsciente para o funeral e família esconde a verdade

Terra Forte
seg, 24 ago

A Madrasta: Pânico no hospital: João Maria desaparece e família encontra a cama vazia

A Madrasta
seg, 24 ago

A Madrasta: Laura desconfia de traição e confronta Felícia: Renato entra em pânico

A Madrasta
seg, 24 ago

Está irreconhecível! Esta criança tem hoje 47 anos e é um dos atores mais desejados da televisão portuguesa

A Madrasta
Ontem

«Não tentem distorcer aquilo que eu digo»: Vanessa Martins enfrenta onda de ódio e reage sem piedade

Ontem
FORA DO ECRÃ

«Não dá para doar?»: Jessica Athayde despede-se do cabelo comprido e surpreende com mudança radical

Ontem

Está irreconhecível! Esta criança tem hoje 47 anos e é um dos atores mais desejados da televisão portuguesa

A Madrasta
Ontem

«Não tentem distorcer aquilo que eu digo»: Vanessa Martins enfrenta onda de ódio e reage sem piedade

Ontem

«Todo o casal merece»: Sara Barradas e José Raposo partilham imagem de beijo 'escaldante'

Ontem

Disneyland tem concorrência: este parque europeu está a encantar visitantes com um mundo de fantasia e atrações mágicas

seg, 24 ago

Nem acabada de acordar perde o encanto! Fernanda Serrano deixa fãs rendidos: «Deusa»

seg, 24 ago
Mais Fora do Ecrã