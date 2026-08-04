Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) comenta com Raquel (Inês Herédia) que adorou o escândalo na quermesse. Raquel diz-lhe que devia ficar preocupada, pois Pedro (Albano Jerónimo) ficou doido de ciúmes. Raquel incentiva Francisca a desistir do casamento e esta acha que Raquel quer Pedro para si. Raquel diz que nunca se sujeitaria a ser substituta de ninguém e Francisca fica insegura.
A Madrasta- Raquel alerta Francisca: «Focaste na cara da Diana, mas não olhaste para a do Pedro»
- TVI Novelas
- Há 1h e 42min