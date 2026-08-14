A Madrasta - Raquel coloca Ricardo no lugar: «Alguma vez te dei autorização para me falares nesse tom?»

Em «A Madrasta», Ricardo (Diogo Fernandes) vem furioso por Raquel (Inês Herédia) não estar a cumprir a sua parte do acordo, de separar Leo (Manel Marts) de Beatriz (Catarina Nifo). Raquel diz que tem feito o que pode, mas não manda nos sentimentos de Beatriz. Ricardo diz que tem cumprido a sua parte e Raquel tem de fazer o mesmo. Ricardo humilha Raquel e ela responde na mesma moeda. Ele fica furioso.