Em «A Madrasta», Raquel (Inês Herédia) já sabe que Francisca (Matilde Reymão) está grávida, agora só resta saber se o filho é de Ricardo (Diogo Fernandes) ou de Pedro (Albano Jerónimo). Ricardo diz que não é dele, mas Raquel não fica convencida, até porque lhe dava muito jeito que fosse de Ricardo, para afastar Francisca de Pedro de uma vez. Ricardo fica frustrado com aquela possibilidade e consequências que lhe pode trazer.
A Madrasta: Raquel desconfia que o bebé de Francisca é de Ricardo e vê uma oportunidade para afastá-la de Pedro
- TVI Novelas
- Há 1h e 13min