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A Madrasta

A Madrasta - Renato tenta encontrar o testamento de Xavier

  • Há 2h e 14min
A Madrasta - Renato tenta encontrar o testamento de Xavier - TVI
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Pedro (Albano Jerónimo) sai e avisa que já não volta.

Renato (Sérgio Praia) estava à espreita e assim que Pedro sai, dirige-se para o gabinete dele.

Renato entra e tenta abrir a gaveta onde está guardado o envelope de Xavier. Pedro volta para vir buscar a chave do carro e Renato finge que veio buscar um dossier. Renato finge-se preocupado com Pedro e este confessa que o regresso de Diana (Inês Castel-Branco) mexeu muito com ele. Renato aconselha Pedro a não se deixar manipular por Diana, pois ela só se quer vingar.

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