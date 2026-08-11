A Madrasta: Renato tenta encurralar Ricardo… mas não corre como esperado

Em «A Madrasta», ouvimos Simão Simão (João Maneira) vai perguntar a Celina (Diana Palmerston) o que sabe de Ricardo (Diogo Fernandes). Celina diz que ouviu umas coisas e Simão acha que podem ter fundamento. Renato (Sérgio Praia) sabe que Ricardo não trabalhou em Espanha e esteve com Francisca (Matilde Reymão) em Itália, mas Ricardo também sabe que ele assediou Francisca e foi por isso que ela fugiu. Ricardo sorri vitorioso.