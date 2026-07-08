Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

A Madrasta- Ricardo chantageia Francisca: «Se não o fizeres, conto tudo ao maridão sobre nós»

  • Há 2h e 19min
A Madrasta- Ricardo chantageia Francisca: «Se não o fizeres, conto tudo ao maridão sobre nós» - TVI
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em, «A Madrasta» Francisca (Matilde Reymão) diz a Ricardo (Diogo Fernandes) que não tem dinheiro para lhe alugar um apartamento. Ricardo diz que para além do apartamento, também precisa de um carro. Francisca explica que Pedro (Albano Jerónimo) a obrigou a assinar um acordo pré-nupcial e que não vai ter direito a nada. Ricardo diz lhe para arranjar uma solução ou Pedro vai ficar a saber do passado deles.

A Madrasta

01:52

A Madrasta: Beatriz perde a cabeça e aperta o pescoço a Francisca

A Madrasta
Ontem
02:30

A Madrasta- Diana liga a Laura: «Sou uma amiga que lhe ligou para mostrar o que o seu marido anda a fazer»

A Madrasta
Ontem
01:26

A Madrasta: Beatriz é confrontada com vídeo comprometedor

A Madrasta
Ontem

Vem aí em «A Madrasta»: Felícia muda de ideias e apoia o casamento de Francisca com Pedro

A Madrasta
Ontem

"Por ser lésbica não posso ter amigas?": cansada de especulações, Inês Herédia quebra o silêncio

A Madrasta
Ontem

Vem aí em «A Madrasta»: Simão descobre quem é a verdadeira Diana?

A Madrasta
Ontem
Mais A Madrasta

Mais Vistos

Fernanda Serrano partilha imagens inéditas da filha e emociona-se: "O coração de mãe não podia estar mais cheio"

A Protegida
ter, 7 jul
1

Filho de Santana Lopes casou e todos falam no vestido: "a noiva mais espetacular"

Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Há uma pessoa que pode salvar Dudu. Surpreenda-se!

Terra Forte
ter, 7 jul
3

"Por ser lésbica não posso ter amigas?": cansada de especulações, Inês Herédia quebra o silêncio

A Madrasta
Ontem
4

Lançamento de «A Protegida»: O penteado de Inês Herédia é ideal para o dia dos namorados

A Protegida
13 fev 2025
5

Alerta em «Terra Forte»: Após sangrar, Dudu desmaia e é levado de urgência para o hospital

Terra Forte
ter, 16 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Madrasta»: Felícia muda de ideias e apoia o casamento de Francisca com Pedro

A Madrasta
Ontem

Com corpo de 30 anos, estrela da TVI celebra a chegada aos 47 em biquíni sensual

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Babi quer usar a filha para ganhar dinheiro

Terra Forte
Ontem

"Por ser lésbica não posso ter amigas?": cansada de especulações, Inês Herédia quebra o silêncio

A Madrasta
Ontem

Jessica Athayde não estava preparada para isto. Atriz vive momento de pânico em casa

Amor à Prova
Ontem

Pedro Teixeira partilha imagens inéditas do filho

Festa é Festa
Ontem
FORA DO ECRÃ

Filho de Santana Lopes casou e todos falam no vestido: "a noiva mais espetacular"

Ontem

Pedro Teixeira partilha imagens inéditas do filho

Festa é Festa
Ontem

Jessica Athayde não estava preparada para isto. Atriz vive momento de pânico em casa

Amor à Prova
Ontem

Com corpo de 30 anos, estrela da TVI celebra a chegada aos 47 em biquíni sensual

Ontem

"Por ser lésbica não posso ter amigas?": cansada de especulações, Inês Herédia quebra o silêncio

A Madrasta
Ontem

Irmã de atriz da TVI desaba em lágrimas após desaire português

Queridos Papás
ter, 7 jul
Mais Fora do Ecrã