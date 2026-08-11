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A Madrasta

A Madrasta: Ricardo surpreende Cajó e oferece-lhe dinheiro para o ajudar a sair da rua

  • TVI Novelas
  • Há 33 min
A Madrasta: Ricardo surpreende Cajó e oferece-lhe dinheiro para o ajudar a sair da rua - TVI
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Em «A Madrasta», Cajó (Joaquim Horta) traz um saco cama para dormir no armazém. Picasso (Pedro Teixeira) diz-lhe que pode continuar lá em casa ou podem arrombar a porta de casa de Cajó, mas este já disse que não quer. Ricardo (Diogo Fernandes) soube que o pai foi despejado e entrega-lhe um envelope com dinheiro. Cajó fica comovido. Ricardo vê Leo (Manel Marts) entrar e prepara-se para o confronto.

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