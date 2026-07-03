Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

A Madrasta: «Se estivesses tão preocupado com a tua família, não estavas a acabar com ela»

  • Há 1h e 31min
A Madrasta: «Se estivesses tão preocupado com a tua família, não estavas a acabar com ela» - TVI
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) pede a Miguel (Bernardo Cascais) para continuar a trabalhar na empresa, pois precisa de dinheiro para viver. Miguel diz que não precisa do dinheiro do pai e culpa-o por estar a acabar com a família. Miguel acha que o pai está cego com Francisca (Matilde Reymão) e que está a atravessar uma crise de meia-idade. Pedro sente-se culpado por aquela discussão.

A Madrasta

00:57

A Madrasta: Miguel tem um despista e fica inconsciente 

A Madrasta
Ontem
02:22

A Madrasta: Diana fica destroçada ao saber que Pedro substituiu as fotos dela por outra mulher

A Madrasta
Ontem
02:02

A Madrasta: Padre pede a Pedro para adiar o casamento

A Madrasta
Ontem
01:53

A Madrasta: Emocionante! Diana encontra-se com o filho

A Madrasta
Ontem

Vem aí em «A Madrasta: Diana monta uma armadilha a Pedro, às irmãs e amigos dele

A Madrasta
Ontem

Vem aí em «A Madrasta»: Laura ameaça revelar a verdade sobre a mãe de João Maria

A Madrasta
Ontem
Mais A Madrasta

Mais Vistos

Filha de Sara Prata prepara-se para enfrentar desafio. A despedida que emocionou a atriz: «Já sinto as lágrimas a querer cair»

Ontem
1

«A desligar do mundo»: Longe de Portugal, Sara Prata vive dias de sonho em família

sáb, 11 abr
2

Vem aí em «A Madrasta»: O primeiro e tenso encontro de Diana e Francisca

A Madrasta
qui, 2 jul
3

Vem aí em «A Madrasta: Diana monta uma armadilha a Pedro, às irmãs e amigos dele

A Madrasta
Ontem
4

Exclusivo «A Madrasta»: Diana regressa e confronta todos

A Madrasta
dom, 28 jun
5

Vem aí em «Terra Forte»: Carla esquece José e conhece um homem que muda tudo

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Madrasta: Diana monta uma armadilha a Pedro, às irmãs e amigos dele

A Madrasta
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Carla esquece José e conhece um homem que muda tudo

Terra Forte
Ontem

Filha de Sara Prata prepara-se para enfrentar desafio. A despedida que emocionou a atriz: «Já sinto as lágrimas a querer cair»

Ontem

Júlia Palha irreconhecível com novo visual: a cor de cabelo que ninguém esperava

qui, 2 jul

Lembra-se de Camy Ribau, a Dani de «Terra Forte», assim? Fez uma mudança radical de visual e está irreconhecível

Ontem

Vem aí em «A Madrasta»: Laura ameaça revelar a verdade sobre a mãe de João Maria

A Madrasta
Ontem
FORA DO ECRÃ

Diogo Valsassina surpreende a Internet com vídeo que está a dar que falar: «Os meus amigos vão me matar»

Ontem

Filha de Sara Prata prepara-se para enfrentar desafio. A despedida que emocionou a atriz: «Já sinto as lágrimas a querer cair»

Ontem

Lembra-se de Camy Ribau, a Dani de «Terra Forte», assim? Fez uma mudança radical de visual e está irreconhecível

Ontem

«Escolho viver devagar»: Fernanda Serrano partilha nova forma de encarar a vida

qui, 2 jul

Inês Castel-Branco deixa questão: «Porque é que uma mulher velha não pode ser bonita?»

qui, 2 jul

O segredo de Marisa Cruz para enfrentar qualquer desafio que está a ser uma inspiração para os fãs

qui, 2 jul
Mais Fora do Ecrã