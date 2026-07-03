A Madrasta: «Se estivesses tão preocupado com a tua família, não estavas a acabar com ela»

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) pede a Miguel (Bernardo Cascais) para continuar a trabalhar na empresa, pois precisa de dinheiro para viver. Miguel diz que não precisa do dinheiro do pai e culpa-o por estar a acabar com a família. Miguel acha que o pai está cego com Francisca (Matilde Reymão) e que está a atravessar uma crise de meia-idade. Pedro sente-se culpado por aquela discussão.