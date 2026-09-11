Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

A Madrasta - Tensão entre Felícia e Madalena: «A mãe foi-se embora porque quis»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 31min
A Madrasta - Tensão entre Felícia e Madalena: «A mãe foi-se embora porque quis» - TVI
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) diz à mãe que podia ter avisado que ia chegar. Madalena (Cucha Carvalheiro) acha que não fazia diferença e nota-se a hostilidade entre elas. Madalena nunca concordou com a farsa sobre a morte de Diana (Inês Castel-Branco) e acusa Felícia de ter rejeitado o filho. Felícia diz-lhe que podia ter ficado em África. Madalena afirma que Pedro (Albano Jerónimo) e os filhos precisam dela.

A Madrasta

02:31

Momento de partir o coração em «A Madrasta» - Beatriz desaba em lágrimas: «Eu não quero que ele morra»

A Madrasta
Ontem
01:21

A Madrasta – Madalena confronta Diana: «Como é que conseguiste que o Pedro te perdoasse?»

A Madrasta
Ontem
02:48

Momento inesperado em «A Madrasta»: Clarisse beija Cajó

A Madrasta
Ontem
01:41

A Madrasta: Conheça Tremoço, a criança que Cajó resgatou da rua

A Madrasta
Ontem

Exclusivo «A Madrasta»: Afinal Xavier foi assassinado e Cajó tem um suspeito

A Madrasta
Ontem

Exclusivo «A Madrasta»: Renato acusa Felícia de ter tentado matar Diana

A Madrasta
Ontem
Mais A Madrasta

Mais Vistos

Esta atriz portuguesa está a ser descrita como a ‘mais linda do Mundo’. Tudo por causa de um penteado novo

Ontem
1

Deu voz a algumas das personagens de animação mais icónicas. Morreu aos 56 anos vítima de cancro

Ontem
2

A vida inacreditável de Joana Solnado: a morte clínica, a mudança drástica de vida e a importância da mística

Coração De Mãe
Ontem
3

Foi o maior galã das novelas dos anos 90. Longe da televisão, está irreconhecível e tem uma profissão comum

qui, 10 set
4

Casamento de luxo na Comporta é notícia em todo o Mundo. E os vestidos das convidadas vão mudar as tendências

qua, 9 set
5

É uma das caras mais conhecidas de Portugal. E tinha 18 anos nesta imagem dos anos 80. Reconhece?

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

A vida inacreditável de Joana Solnado: a morte clínica, a mudança drástica de vida e a importância da mística

Coração De Mãe
Ontem

Seja o primeiro a saber o que vai acontecer em «Coração de Mãe»: Guga é esfaqueado na prisão e Linda entra em desespero

Coração De Mãe
Ontem

Neta de uma das atrizes mais emblemáticas de Portugal está gravida. E as imagens do anúncio são perfeitas

Ontem

Vem aí em «A Madrasta»: a inesperada carta que Xavier deixou após morrer une Pedro e Diana num beijo

A Madrasta
Ontem

«Terra Forte»: Sammy encontra pista decisiva para localizar Dudu e Rosinha

Terra Forte
Ontem

Esta atriz portuguesa está a ser descrita como a ‘mais linda do Mundo’. Tudo por causa de um penteado novo

Ontem
FORA DO ECRÃ

Deu voz a algumas das personagens de animação mais icónicas. Morreu aos 56 anos vítima de cancro

Ontem

Esta atriz portuguesa está a ser descrita como a ‘mais linda do Mundo’. Tudo por causa de um penteado novo

Ontem

Neta de uma das atrizes mais emblemáticas de Portugal está gravida. E as imagens do anúncio são perfeitas

Ontem

É uma das caras mais conhecidas de Portugal. E tinha 18 anos nesta imagem dos anos 80. Reconhece?

Ontem

Não é IA, é real. Famosa atriz, de 60 anos, impressiona pela beleza que tinha nos anos 80

Ontem

Tinha apenas 22 anos e venceu um dos concursos de beleza mais populares do Mundo. A sua morte está a chocar

qui, 10 set
Mais Fora do Ecrã