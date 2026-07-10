Ficam todos em choque por verem Diana (Inês Castel-Branco) e ela os ter atraído para ali. Diana dá a entender que os conhece bem e sabe o que cada um esconde. Afirma que voltou para provar a sua inocência e recuperar os filhos. Francisca (Matilde Reymão) fica confusa, pois Diana não corresponde à imagem do retrato. Pedro (Albano Jerónimo) acha melhor conversarem em casa.
A Madrasta - Todos em choque ao verem Diana
- Ontem às 23:08
Ficam todos em choque por verem Diana (Inês Castel-Branco) e ela os ter atraído para ali. Diana dá a entender que os conhece bem e sabe o que cada um esconde. Afirma que voltou para provar a sua inocência e recuperar os filhos. Francisca (Matilde Reymão) fica confusa, pois Diana não corresponde à imagem do retrato. Pedro (Albano Jerónimo) acha melhor conversarem em casa.