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A Madrasta

A Madrasta - Todos em choque ao verem Diana

  • Ontem às 23:08
A Madrasta - Todos em choque ao verem Diana - TVI
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Ficam todos em choque por verem Diana (Inês Castel-Branco) e ela os ter atraído para ali. Diana dá a entender que os conhece bem e sabe o que cada um esconde. Afirma que voltou para provar a sua inocência e recuperar os filhos. Francisca (Matilde Reymão) fica confusa, pois Diana não corresponde à imagem do retrato. Pedro (Albano Jerónimo) acha melhor conversarem em casa.
 

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