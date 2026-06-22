A Madrasta: «Tu vais sair em liberdade, Diana»

Em «A Madrasta», em Marrocos, Diana (Inês Castel-Branco) vê Eduardo (Rúben Garcia) e pergunta-lhe logo pelos filhos. Ele diz que os filhos estão bem e entrega-lhe mais uma fotografia deles, que tirou das redes sociais. Eduardo diz que veio ali porque há novidades sobre o processo e diz que conseguiu que Diana fosse libertada, por ter salvado a vida de uma guarda prisional. O rosto de Diana ilumina-se. Eduardo relembra que tudo mudou muito em 20 anos. Diana sabe que sim e apesar de não estar preparada para o que vai encontrar, eles também não estão preparados para ela e promete vingar-se.