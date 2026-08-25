A Madrasta: Xavier desconfia de todos e lança uma acusação devastadora sobre a morte de Artur

Em «A Madrasta», o médico já observou Xavier (Vítor D’Andrade) e garante que foi apenas um susto. Clarisse (Paula Neves) apanha as fotografias que Xavier estava a ver e pede-lhe que não pense naquilo, porque lhe faz mal. Contudo, Xavier está convencido de que um dos elementos do grupo matou Artur (Bruno Madeira). Clarisse aconselha-o a apresentar queixa na polícia. Xavier pede-lhe ainda que chame o Padre Tobias (Paulo Matos) para falar com ele.