Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

A Madrasta – Xavier exalta-se com Clarisse: «Assim como te meti no testamento também te posso tirar»

  • TVI Novelas
  • Ontem às 23:04
A Madrasta – Xavier exalta-se com Clarisse: «Assim como te meti no testamento também te posso tirar» - TVI
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «A Madrasta», Clarisse (Paula Neves) dá o almoço a Xavier (Vítor d’Andrade), mas ele está sem apetite. Clarisse confessa que ouviu uma conversa e percebeu que afinal Diana (Inês Castel-Branco) não morreu no acidente com Artur, mas que o assassinou e esteve presa. Xavier fica muito nervoso e avisa Clarisse para não se meter na sua vida. Ela diz que não teve essa intenção e fica desolada.

A Madrasta

02:46

A Madrasta: Diana sofre novo atentado à sua vida

A Madrasta
Ontem
01:49

A Madrasta – Raquel ataca Filipe: «Não passas de um homenzinho patético»

A Madrasta
Ontem
04:29

A Madrasta: Picasso cai do telhado da igreja

A Madrasta
Ontem
02:30

A Madrasta: Diana deixa ameaça bem clara a Ricardo

A Madrasta
Ontem

Vai acontecer muito em breve em «A Madrasta»: Xavier encontra fotografias antigas do irmão Cajó

A Madrasta
Ontem

«A Madrasta»: Louca de raiva, Francisca faz revelação chocante a Pedro sobre o bebé

A Madrasta
Ontem
Mais A Madrasta

Mais Vistos

Vem aí outro eclipse e vai ser visível em Portugal. E ainda acontece em agosto

seg, 10 ago
1

Vai acontecer muito em breve em «A Madrasta»: Xavier encontra fotografias antigas do irmão Cajó

A Madrasta
Ontem
2

Vem aí em «A Madrasta»: Xavier teme morrer e confia o seu maior segredo a Pedro

A Madrasta
qui, 9 jul
3

Reviravolta em «Terra Forte»: livre de Flor, Sammy não perde tempo e mergulha numa noite de loucura com outra

Terra Forte
Ontem
4

Vem aí em «Terra Forte»: Susette apanha Sammy a sair do duche em cena escaldante

Terra Forte
ter, 4 ago
5

Ir e vir ao Algarve por apenas 20 euros? Ator da TVI revela o truque que o deixou espantado

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Momento dramático em «A Madrasta»: Diana vê Beatriz após ser atropelada

A Madrasta
Ontem

As primeiras imagens de «Coração de Mãe»: a história arrebatadora que marca o regresso de Joana Solnado

ter, 11 ago

Terra Forte – Flor apanha Sammy desprevenido: «Acho que devemos separar-nos»

Terra Forte
ter, 11 ago

Revelação em «A Madrasta»: Toda a verdade sobre os pais e o passado de João Maria

A Madrasta
ter, 11 ago

A peruca escorregou e o Mundo descobriu: Esta é a história mais caricata do início do namoro de Cristiano Ronaldo e Georgina

Ontem

Esta é a foto que José Condessa tem no fundo do telemóvel. E é uma memória de família emocionante

ter, 11 ago
FORA DO ECRÃ

Ana Guiomar vítima de burla grave: «maridos estavam a combinar encontros comigo a troco de dinheiro»

Ontem

Ir e vir ao Algarve por apenas 20 euros? Ator da TVI revela o truque que o deixou espantado

Ontem

O que é feito de Sónia Brazão, 15 anos após o acidente que explodiu a sua casa?

Ontem

A peruca escorregou e o Mundo descobriu: Esta é a história mais caricata do início do namoro de Cristiano Ronaldo e Georgina

Ontem

Casamento em Cascais, manicure discreta e muito mais. Estes são os detalhes do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

ter, 11 ago

Como Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez conseguiram manter o casamento em segredo? Eis a resposta

ter, 11 ago
Mais Fora do Ecrã