Em «A Madrasta», Clarisse (Paula Neves) dá o almoço a Xavier (Vítor d’Andrade), mas ele está sem apetite. Clarisse confessa que ouviu uma conversa e percebeu que afinal Diana (Inês Castel-Branco) não morreu no acidente com Artur, mas que o assassinou e esteve presa. Xavier fica muito nervoso e avisa Clarisse para não se meter na sua vida. Ela diz que não teve essa intenção e fica desolada.
A Madrasta – Xavier exalta-se com Clarisse: «Assim como te meti no testamento também te posso tirar»
- TVI Novelas
- Ontem às 23:04