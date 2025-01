A Maura enganou-nos a todos. Ela esteve com outro homem e não foi Gaspar

Em «A Fazenda», todos sorriem agradados a ouvirem Samuel e Júlia (Kelly Bailey) a falarem dos planos que têm para a comunidade de criarem mais escolas e possibilitarem que os jovens continuem a estudar com a criação de uma fundação quando Samuel for oficialmente herdeiro de Gaspar (Nuno Lopes). Januário (Hoji Fortuna) chama Samuel a dizer ter algo grave para lhe contar. Samuel fica em choque por Januário contar que descobriu que a mãe dele andou enrolada com outro homem que não era Gaspar, tendo sido isso que toda a gente em Benguela lhe contou. Lukenia diz a Januário esperar que aquele engodo faça Samuel desaparecer de vez.