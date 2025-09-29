A Fazenda

A polícia garante: «A Eva não se vai safar»

  • Ontem às 23:59
A polícia garante: «A Eva não se vai safar» - TVI
Em «A Fazenda», Gustavo (Nuno Pardal) e Mafalda (Inês Aguiar) informam Barroso de Eva (Margarida Corceiro) ter viajado para Portugal, negando que ela o tenha feito para fugir à justiça, visto não haver uma acusação formal contra ela. Barroso avisa-os irritado que Eva não vai escapar-se a ser julgada. Barroso recebe chamada de Eduardo (Diogo Amaral) para se encontrarem para falarem da tentativa de homicídio a Mafalda. Gustavo ouve tudo à porta.

