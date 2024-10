Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) ganha coragem e abre o caixão, deparando-se com um babygrow com uma cruz azul, tendo também um cartão escrito por Simone (Alexandra Lencastre) a troçar com ela pela perda do bebé. Regina vinca que Simone vai pagar por aquilo, desabando a chorar arrasada. Jaime (Sérgio Praia), que chegou, tenta consolá-la.