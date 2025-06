Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) mostra a foto de Mariana (Matilde Reymão), a Laura (Alexandra Lencastre) e Benedita (Maria do Céu Guerra) e elas explodem de felicidade por saberem que Mariana não morreu no acidente e que pode estar viva. Elas querem ir falar com a mulher que ajudou Mariana, mas Hector diz que ela fugiu, talvez porque saiba mais do que contou.