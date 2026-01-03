A Protegida

A Protegida: A reação de JD ao saber que é um dos donos da fárica

  • Há 1h e 22min
A Protegida: A reação de JD ao saber que é um dos donos da fárica - TVI
Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) está a tentar assimilar que a fábrica também é dele. Isabel (Sara Barradas) diz-lhe para não se preocupar, pois ela está a representá-lo. Mariana (Matilde Reymão) acha importante JD saber da fábrica, pois se Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano) souberem que ele está sem memória, podem tentar aproveitar-se disso. JD não faz ideia de quem são Jorge e Clarice. Mariana (Matilde Reymão) explica a JD que Jorge e Clarice são os seus pais adotivos e ele não percebe por que razão haviam de se aproveitar dele. Isabel e Mariana dizem-lhe que eles não são as pessoas mais honestas do mundo. JD fica a assimilar a informação, embora não lhe cause nenhum impacto.

