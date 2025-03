A Protegida: «Aconteceu uma coisa, que apesar de não concordar, acho que não tenho direito de me opôr»

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) vai ter com Laura (Alexandra Lencastre) e Benedita (Maria do Céu Guerra), está tensa com o que Virgílio (Diogo Morgado) lhe disse e já não faz sentido fazer suspense sobre o prémio. Laura e Benedita não tinham dúvidas de que ela ia ganhar. Mariana vê o anel de noivado e pergunta à mãe se vai casar com Jorge. Laura diz que sim, mas Mariana não concorda e vai embora chateada.