A Protegida: Acontecimento sinistro deixa Mariana em alerta

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre), Virgílio (Diogo Morgado) e Jorge (Paulo Pires) sentam-se para jantar e estranham a música que ouvem. Mariana (Matilde Reymão) está preocupada que Carlota acorde com a música e vai para desligar o gira-discos, mas vê que está desligado. E ficam todos intrigados sobre de onde virá a música. Mariana percebe que a música está a sair da câmara de vigilância. Desliga-a e volta a ligar. A música parou.

