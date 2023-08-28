Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) entrega o resultado das análises a Virgílio (Diogo Morgado) e mostra-se muito surpreendida por acusarem cocaína. Virgílio diz que não é possível e fica confuso por ter recebido o resultado, quando supostamente deitou a sua amostra para o lixo. Isabel (Sara Barradas) conta a Óscar (Joaquim Horta) que encontrou Virgílio a deitar a sua colheita de sangue para o lixo. Isabel traz a amostra de sangue de Virgílio e coloca-a na maleta de recolhas do analista, sem que ninguém veja. Virgílio está aterrorizado por Aruna ter tido acesso ao resultado das análises e diz-lhe que aquilo é confidencial. Aruna pergunta-lhe se preferia que fosse a médica a ver o resultado. Virgílio implora a Aruna para não mostrar aquilo a ninguém. Jorge filma a conversa, escondido no esconderijo.
A Protegida: Análises de Virgílio acusam cocaína no sangue
