Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) desabafa com a mãe sobre como se sente injustiçado por Mariana (Matilde Reymão) o ter usado. Deixou que criasse Carlota como filha e agora descartou-o, só porque JD (Pedro Sousa) voltou. Anita (Marina Mota) relembra-o de que foi ele que se colocou nessa posição e fica desiludida pelo filho ter voltado, só porque Mariana o dispensou. Anita avisa que a relação deles vai ser diferente.
A Protegida- Anita atinge limite e coloca Hector no lugar: «As coisas entre nós vão ser só cordiais»
