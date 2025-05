A Protegida: Anita está a ficar demente?

Em «A Protegida», Manuel (Duarte Gomes) quer falar com Hector (Christian Escuredo) sobre a segurança do restaurante. Anita (Marina Mota) finge-se demente e diz que têm de ir ao médico. Hector diz à mãe que vieram de lá agora e fica preocupado. Hector chama Sofia (Catarina Rebelo) ao seu gabinete para falarem. Hector diz que foi ao médico com Anita e a única explicação para o seu comportamento é que seja início de demência. Eles estranham que ela às vezes esteja tão lúcida e outras vezes fique tão confusa.