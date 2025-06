Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) chega a casa e encontra a família a jantar. Rahul pergunta a Sanjay se sabia que Aruna tinha dormido com um homem e ele diz que imaginava que sim. Os pais estão muito magoados com Aruna e não permitem que ela se sente à mesa com eles. Sanjay fica chocado. Aruna não quer arranjar mais problemas e vai embora.