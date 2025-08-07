A Protegida

A Protegida: Beijo de JD a Mariana não acaba como esperado

  • Há 1h e 58min
A Protegida: Beijo de JD a Mariana não acaba como esperado - TVI
Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) diz que o viu perto do restaurante e quer que ele assuma que anda a rondá-la. JD (Pedro Sousa)não nega e diz que a sua missão é protegê-la.  Mariana empurra JD e deixa bem claro que não quer que ela a proteja e lembra-o de que lhe destruiu a vida. JD assume que lhe mentiu, mas salvou-lhe a vida. JD diz que não consegue ficar longe dela e beija-a. Mariana acaba por corresponder ao beijo.

