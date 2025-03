Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) diz estar muito desapontada com "Rodrigo" (Pedro Sousa) por ter ido embora sem avisar. Mariana (Matilde Reymão) pergunta à avó se fez contas com ele. Benedita diz que não fez, nem vai fazer. Mariana revela que "Rodrigo" precisava muito daquele dinheiro, mas Benedita não se comove.