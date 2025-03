A Protegida: Benedita entrega cartas de Laura a José Diogo

Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) procura as cartas no quarto de Laura (Alexandra Lencastre) e acaba por encontrá-las. Benedita entrega as cartas a "Rodrigo" e pede-lhe desculpa pela forma como Laura (Alexandra Lencastre) lidou com toda aquela situação. "Rodrigo" diz que José Diogo gosta muito de Mariana (Matilde Reymão) e Benedita e apesar de tudo, sente compaixão por Laura. Benedita pergunta-lhe o que vai fazer com as cartas e "Rodrigo" diz que vai fazer o que José Diogo quiser.