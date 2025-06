Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) está a almoçar com Laura e Virgílio, mas mal tocou na comida. Virgílio acha que Benedita devia estar num sítio onde a acompanhassem melhor e a ajudassem a superar este momento. Benedita julga que Virgílio a quer pôr num lar e reage com agressividade. Derruba o prato e pergunta-lhe quem pensa que é para a querer pôr num lar.