A Protegida: Benedita vê o falecido marido momentos antes de estrondo assustador

Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) prepara o pequeno-almoço, quando subitamente tem uma visão do marido. Ela fica confusa por estar a vê-lo, uma vez que já morreu. Mariana (Matilde Reymão) e Laura (Alexandre Lencastre) estão muito felizes por ter aparecido um dador para Paz. Laura acha que pode ter sido alguém da fábrica. Mariana está muito entusiasmada com o almoço solidário. Laura fica orgulhosa da filha. Ouvem um estrondo na cozinha e ficam preocupadas.