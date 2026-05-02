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A Protegida

A Protegida: Clarice apanha Laura e Óscar a espiar a fábrica?

  • Há 53 min
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Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) e Luca escondem as baterias de lítio nas caixas da nova gama de café. Clarice tem pena que a sua ideia seja desperdiçada assim, mas tem esperança de que um dia a possam produzir mesmo. Clarice e Luca saem do gabinete e dirigem-se para a saída. Clarice queixa-se que precisa de dormir. Luca diz que ainda não terminaram. Não reparam que a porta da área comum está entreaberta. O telemóvel de Óscar (Joaquim Horta) começa a tocar e Laura (Alexandra Lencastre) diz-lhe para desligar rapidamente. Ficam tensos, com medo de terem sido apanhados. Luca vai ver se está ali alguém, mas não vê nada. Clarice acha melhor irem despachar o que estavam a fazer, antes que o segurança volte. Luca diz que é melhor irem buscar o resto das caixas da GlamIce para cobrir as baterias que faltam.

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