Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) mantém-se firme e recusa que Clarice (Fernanda Serrano) tenha contacto com Carlota. José Diogo (Pedro Sousa) considera a atitude injusta, defendendo que a filha tem direito a conviver com as duas avós. Mariana insiste que apenas quer pessoas de confiança perto da criança e não acredita que Clarice tenha mudado. Apesar disso, Clarice consegue aproximar-se de Carlota e apresenta-se como sua avó. A menina fica confusa, pois só conhece Laura (Alexandra Lencastre). Irene (Sílvia Filipe) surge entretanto e Carlota corre para os seus braços. Clarice fica surpreendida ao vê-la de volta, mas Irene continua distante. Acabam por chegar a um compromisso temporário para evitar conflitos à frente da criança.
A Protegida: Clarice consegue contornar as regras e ver a neta. Veja a reação de Mariana
- TVI Novelas
- Ontem às 23:53