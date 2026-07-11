A Protegida - Clarice conta a Margarida que se envolveu com Luca

Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) e Isabel (Sara Barradas) acham melhor retirar as câmaras de vigilância. Margarida vai ao gabinete de Clarice. Isabel distrai-se a ver as imagens da câmara de vigilância de Francisco e nem se apercebe que Clarice (Fernanda Serrano) e Luca se dirigem para o gabinete de Clarice. Isabel não consegue avisar Margarida.
Margarida já guardou a câmara, mas ainda está a arrumar alguns objetos, quando Clarice entra com Luca. Margarida diz que estava à procura da chave de casa. Clarice conta-lhe que se envolveu com Luca e tem medo do julgamento das pessoas. Margarida finge surpresa e diz que um romance é sempre bom.