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A Protegida

A Protegida: Clarice descobre quem estava escondido na fábrica à noite

  • TVI Novelas
  • Ontem às 23:51
A Protegida: Clarice descobre quem estava escondido na fábrica à noite - TVI
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Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) aproveita a amnésia de JD (Pedro Sousa) para se reaproximar da família, algo que deixa Mariana (Matilde Reymão) profundamente desconfiada. Irene (Sílvia Filipe), porém, recorda-lhe que Clarice continua a ser avó de Carlota e que é natural que queira fazer parte da vida da neta. Entretanto, Clarice descobre algo inquietante: o toque do telemóvel de Óscar Vieira (Joaquim Horta) faz-lhe perceber que ele esteve na fábrica na noite em que ouviram um telefone tocar. Mais tarde confronta Bento, responsável pela segurança, e descobre que as antigas proprietárias poderão ainda ter acesso ao espaço.

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