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A Protegida

A Protegida: Clarice é apanhada no contrabando e faz proposta desesperada

  • TVI Novelas
  • Ontem às 23:51
A Protegida: Clarice é apanhada no contrabando e faz proposta desesperada - TVI
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Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) e Luca entram para mais uma noite de contrabando, mas são surpreendidos por Isabel (Sara Barradas) e Óscar (Joaquim Horta), que já estão junto das caixas de café falso, onde são visíveis as baterias de lítio. Ao perceber que foi apanhada, Clarice propõe uma reunião com Isabel. Fazendo-se de vítima, afirma que foi Jorge quem roubou a fábrica e que agora também está a pagar pelas dívidas dele. Isabel e Óscar não acreditam na sua versão. Clarice propõe então dar uma parte da fábrica a Laura (Alexandra Lencastre), em troca de não ser denunciada. Isabel e Óscar ficam indecisos.

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