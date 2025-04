Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) fica muito perturbada por Mónica (Catarina Nifo) querer fazer um aborto e alerta-a para os riscos inerentes. Clarice acaba por contar a sua própria história com Carlos e emociona-se. Clarice pede à filha para pensar bem no que quer fazer e ralha com ela por não ter usado nenhum contracetivo.