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A Protegida

A Protegida: Clarice recusa matar Laura e promete dar a volta à situação

  • TVI Novelas
  • Ontem às 23:52
A Protegida: Clarice recusa matar Laura e promete dar a volta à situação - TVI
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Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) conta a Luca que conseguiu ganhar algum tempo. Ele pergunta-lhe se quer que faça desaparecer Laura, mas Clarice irrita-se e deixa claro que o seu limite no mundo do crime é o dinheiro sujo: não mata nem manda matar ninguém. Luca avisa que a dívida continua a ser grande e que o contrabando terá de continuar. Clarice garante que vai dar a volta a Laura.

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