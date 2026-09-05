Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) conta a Luca que conseguiu ganhar algum tempo. Ele pergunta-lhe se quer que faça desaparecer Laura, mas Clarice irrita-se e deixa claro que o seu limite no mundo do crime é o dinheiro sujo: não mata nem manda matar ninguém. Luca avisa que a dívida continua a ser grande e que o contrabando terá de continuar. Clarice garante que vai dar a volta a Laura.
A Protegida: Clarice recusa matar Laura e promete dar a volta à situação
- TVI Novelas
- Ontem às 23:52