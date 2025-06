Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) está atónita com as coisas que Hector (Christian Escuredo) lhe disse e afirma que ama JD (Pedro Sousa) e vai ter um filho com ele. Hector insiste que JD não é o homem certo para ela e implora por uma oportunidade para lhe mostrar como a ama. JD aparece e empurra Hector. Mariana não gosta da impulsividade e agressividade de JD. Hector sabe disso e usa-o a seu favor.