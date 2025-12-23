A Protegida

A Protegida: Desesperada, Mónica pede ajuda

  • Há 1h e 39min
A Protegida: Desesperada, Mónica pede ajuda - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) procura JD (Pedro Sousa) na praia, mas não o vê. Liga-lhe, mas ele não atende. Mónica pergunta ao nadador-salvador se viu Rodrigo e ele diz que não. Mónica diz que ele desapareceu e o nadador-salvador quer chamar a polícia. Mónica diz que ainda é cedo e pede-lhe para a avisar, caso o veja. Gonçalo (João Bettencourt) atende uma chamada de Mónica. Ela está a soluçar e diz que fez porcaria. Gonçalo não fica surpreendido, pois desconfiou que Mónica estava metida em algum problema. Mónica conta-lhe que o namorado a deixou e Gonçalo quer ir ter com a irmã, mas ela diz-lhe que não pode e pede-lhe para esquecer aquela conversa.

A Protegida

01:23

A Protegida: Anita está desorientada?

A Protegida
Ontem
02:24

A Protegida: Laura descobre que Hector tinha uma relação com Diana

A Protegida
Ontem
01:59

Jorge procura Óscar: «Preciso da sua ajuda para salvar a Clarice»

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

A Protegida
Ontem
03:02

A Protegida: Mais pessoas descobrem que JD foi encontrado

A Protegida
seg, 22 dez
01:16

Virgílio confronta Aruna sobre gravidez: «Tu traíste-me!»

A Protegida
seg, 22 dez
Mais A Protegida

Mais Vistos

Casal de atores famoso fica noivo! O anel é único e original

Ontem
1

Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

A Protegida
Ontem
2

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
dom, 14 dez
3

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
4

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi conta a verdade a Jennifer, revelando-se

Terra Forte
seg, 8 dez
5

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

A Protegida
Ontem

«Há pessoas pouco civilizadas»: Catarina Siqueira faz denuncia em véspera de natal

Ontem

Casal de atores famoso fica noivo! O anel é único e original

Ontem

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir?

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Aos 39 anos, empresária de sucesso deslumbra com corpo escultural em biquíni

Ontem

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

Ontem

«Que mulherão»: Apresentadora arrasa com imagens em lingerie e deixa fãs sem palavras

Queridos Papás
Ontem

Casal de atores famoso fica noivo! O anel é único e original

Ontem

«Fiz uma promessa a mim mesmo»: Ângelo Rodrigues choca fãs

Ontem

«Há pessoas pouco civilizadas»: Catarina Siqueira faz denuncia em véspera de natal

Ontem
Mais Fora do Ecrã