A Protegida

A Protegida: Diana aparece sem avisar e Hector expulsa-a de casa

  • Há 2h e 15min
A Protegida: Diana aparece sem avisar e Hector expulsa-a de casa - TVI
Em «A Protegida», Hector (Cristian Escuredo) olha para o dinheiro que está na mala, mas tem de esconder a mala à pressas, porque Vanessa aparece e diz que está ali outra pessoa para falar com ele. Diana (Margarida Bakker) pergunta-lhe se quer dar uma volta, mas Hector relembra-a de que não são namorados e ninguém pode saber que estão juntos. Hector diz que a relação deles deve ser secreta, mas Diana não entende porquê, uma vez que ele não é casado, nem comprometido. Hector diz que é como se fosse e começa a falar sobre trabalho, pois sabe que Vanessa os está a ouvir. Diana não quer acreditar que Hector a está a mandar embora. Ele tapa-lhe a boca e fala baixinho. Leva-a para a casa de banho e explica-lhe que não pode aparecer sem ele a chamar e quem decide quando e onde estão juntos, é ele. Hector beija Diana e leva-a para o wc.

