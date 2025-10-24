A Protegida

A Protegida: Duarte tenta violar Clarice, mas há alguém que chega a tempo

  • Há 1h e 23min
A Protegida: Duarte tenta violar Clarice, mas há alguém que chega a tempo - TVI
Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) continua a debater-se para se soltar de Duarte (Gonçalo Braga), mas ele tem mais força do que ela. Duarte tenta beijá-la. Clarice grita para que ele a largue e diz veemente que não quer nada com ele, mas Duarte acha que ela só se está a fazer de difícil e que quer tanto quanto ele.

Clarice continua a debater-se para se soltar de Duarte, que tenta abrir-lhe a blusa. Mónica (Catarina Nifo) chega e Duarte distrai-se. Clarice aproveita para lhe dar uma joelhada e soltar-se. 

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

A Protegida
Ontem
